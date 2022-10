Spectacle « Addictions quand tu nous tiens » Salies-de-Béarn, 19 novembre 2022, Salies-de-Béarn.

Spectacle « Addictions quand tu nous tiens »

Rue du Maréchal Leclerc Salle Jean Monnet Salies-de-Béarn Pyrnes-Atlantiques Salle Jean Monnet Rue du Maréchal Leclerc

2022-11-19 – 2022-11-19

Salle Jean Monnet Rue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn

Pyrnes-Atlantiques

Dans le cadre de l’information et de la prévention une soirée théâtrale vous est proposée : Cette soirée se déroulera en deux parties : Une partie spectacle comprenant plusieurs petites scénettes intercalée d’une partie musicale (durée environ 1 heure) et à la suite de cela le public pourra réagir et poser des questions. Deux intervenants Spécialisés en Addictologie ainsi que les membres de l’association pourront répondre à vos questions.

+33 6 43 57 56 36

Entraid’ Addict 64

Salle Jean Monnet Rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

