spectacle Adama Centre Paris Anim’ La Jonquière, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 au 13 novembre 2021 :

mercredi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

Adama, jeune Malien de retour à Bamako, libre. Il vient d’être expulsé de France où il était venu tenter sa chance. Mais sans papier, il n’a pas accès aux droits de l’Homme. Alors, contraint et forcé, il va prendre le vol pour un retour à la case départ. L’arrivée à Bamako, le retour au village natal, les rencontres inopinées, les absurdités administratives, Le spectacle aura lieu le 10, 12 et 13 novembre Spectacles -> Théâtre Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017

13 : Porte de Clichy (378m) 13 : Brochant (488m) C: porte de clichy

Contact : ACTISCE 0142297879 calajonquiere@actisce.org 0142297879 calajonquiere@actisce.org Spectacles -> Théâtre

