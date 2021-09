Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Spectacle Acrobatique Beautour Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Tarn

Spectacle Acrobatique Beautour Parc des expositions, 30 octobre 2021, Le Sequestre. Spectacle Acrobatique Beautour

du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre à Parc des expositions

Représentation le samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 à 15h00 Durée du show : 1h30 Venez nombreux – Parking à proximité ! Spectacle, Show, Monster-Truck et Freestyle Moto-Cross Parc des expositions Le Séquestre Le Sequestre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T17:00:00;2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Parc des expositions Adresse Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Parc des expositions Le Sequestre