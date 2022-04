Spectacle “Abysses” Muséum d’Histoire naturelle Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Spectacle “Abysses” Muséum d’Histoire naturelle, 14 mai 2022, Perpignan. Spectacle “Abysses”

Muséum d’Histoire naturelle, le samedi 14 mai à 20:00

« Abysses » Déambulation théâtralisée. Par la Compagnie Encima Tout public, à partir de 7 ans “Abysses nous plonge dans les fonds sous-marins à la découverte de créatures inconnues, surprenantes et bioluminescentes. En partant explorer ce monde méconnu plein de surprises nous voulons sensibiliser le public à la diversité et à la fragilité du milieu marin.” Déambulation théâtralisée Muséum d’Histoire naturelle 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Muséum d'Histoire naturelle Adresse 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France Ville Perpignan lieuville Muséum d'Histoire naturelle Perpignan Departement Pyrénées-Orientales

Muséum d'Histoire naturelle Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Spectacle “Abysses” Muséum d’Histoire naturelle 2022-05-14 was last modified: by Spectacle “Abysses” Muséum d’Histoire naturelle Muséum d'Histoire naturelle 14 mai 2022 Muséum d'Histoire naturelle Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales