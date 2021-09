Spectacle ABXCD – Théâtre Danse Performance Centre Paris Anim’ Point du Jour, 9 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 septembre 2021 :

jeudi, vendredi de 20h à 21h10

et vendredi de 18h30 à 19h30

payant

ABXCD nous plonge dans les retrouvailles d’A.nne, B.en, X.avier, C.éline, et D.anica qui sont amis depuis leur plus tendre enfance. La trentaine approchant, leurs vies ont pris des chemins différents. Peut-être sont-ils définitivement devenus des adultes ? Mais il leur reste une date. Une fois par an.

ABXCD nous plonge dans les retrouvailles d’A.nne, B.en, X.avier, C.éline, et D.anica qui sont amis depuis leur plus tendre enfance.

La trentaine approchant, leurs vies ont pris des chemins différents. Peut-être sont-ils définitivement devenus des adultes ? Mais il leur reste une date.Une fois par an, qu’importent les conditions, comme un rituel, ils se retrouvent et se racontent.

Petit à petit, l’adulte en nous grandit, s’affirme et se fige. Il faut alors s’approprier des codes, renoncer à certaines odes passées et trouver une stabilité. Du moins en apparence. ABXCD nous présente cinq adultes qui, individuellement, semblent être parfaitement adaptés.

C’est l’occasion de se demander pourquoi faut-il choisir entre carrière, famille et amitié ? Adulte et enfant ? Le bon et le mauvais ? Collectif ou solitude ?

La difficulté du choix est le noyau de la pièce. L’esthétique du texte, des situations et de la mise en scène valse en permanence entre hyper-réalisme et onirisme, légèreté et drame, théâtre et danse.

Le vendredi 10 septembre de 18h30 à 19h30, le spectacle est précédé d’un échange gratuit dans le cadre de la Journée Mondiale de Prévention du Suicide : “Art et santé mentale : un dialogue possible ?” animé par le Dr Lustman (membre du comité scientifique de l’UNPS), en partenariat avec Nightline et Dîtes Je Suis Là.

Spectacles -> Théâtre

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre Paris 75016

9 : Porte de Saint-Cloud (483m) 9 : Exelmans (653m)



Contact :Compagnie A9Z1 contact@a9z1.fr https://www.a9z1.fr/ https://www.facebook.com/compagniea9z1 https://www.instagram.com/ployettegauthier/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR1BcPwut1TNCsQblRxx_B0E60e9Y0m4n_wg_8hmMwSBw_EQeVVUhI4yY_I0146510315

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Solidaire;Musique

Date complète :

2021-09-09T20:00:00+02:00_2021-09-09T21:10:00+02:00;2021-09-10T20:00:00+02:00_2021-09-10T21:10:00+02:00;2021-09-10T18:30:00+02:00_2021-09-10T19:30:00+02:00

ABXCD