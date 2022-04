Spectacle “Abuela” Lourdes, 23 avril 2022, Lourdes.

Découvrez l’histoire de « La véritable vraie histoire vraie du Chat Botté » au Palais des Congrès de Lourdes le samedi 23 avril 2022 à partir de 15h !

Spectacle tout public

D’à peu près Charles Perrault.

« Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait que son moulin, son âne et son chat… ». C’est faux ! J’étais là, moi …. Et croyez moi, ce n’est pas une histoire pour enfants ! Et voilà que l’arrière petit-fils du Chat Botté exhume pour nous, les souvenirs familiaux, les secrets jalousement gardés depuis plus de 3 siècles. Ainsi on va en apprendre des vertes et des pas mûres sur la paternité de ce Ramina grobis adepte des chausses de Cordoue. Le chat botté, c’est l’arlequin, c’est les prémisses de ce héros débrouillard qui, sorti du peuple, va gravir, prendre cet ascenseur social pour s’élever au sommet. Mais avec drôlerie, sans nuire à personne, avec pour toute arme son astuce et

son effronterie. Néanmoins le « Chat botté » est un conte dont la morale est ambiguë, laissant entendre que la ruse paie plus rapidement et plus sûrement que le labeur ou le talent. Mais le mythe va tomber, il n’y a pas que la roublardise qui paie, mais aussi l’amour, l’humilité et la tendresse. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Chat Botté, mais aussi sur quelques-uns des protagonistes des contes les plus célèbres.

« La véritable vraie histoire vraie du Chat Botté » par la compagnie Le Pratiquable

Samedi 23 avril 2022 au Palais des Congrès

À partir de 5 ans

Tarifs :

– 10€

– 5€ pour les 12-18ans et étudiants

– gratuit pour les -12ans, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur

https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/1692-la-veritable-vraie-histoire-vraie-du-chat-botte?date=2022-04-23-15-00

