Spectacle Abracadabr’ile : conte interactif et scientifique Jardins du Muséum à Borderouge, 12 juin 2022, Toulouse. Spectacle Abracadabr’ile : conte interactif et scientifique

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 12 juin à 10:30

Spectacle Abracadabr’ile ———————— ### Conte interactif et scientifique La compagnie **Ça gazouille** accompagnée des **Petits Débrouillards** vous propose le spectacle Abracadabr’ile ! Un conte interactif scientifique sur la biodiversité à la croisée des sciences et des arts. Une histoire pour développer l’imaginaire, le sens du partage, le respect de l’autre et de la nature qui nous entoure. Un voyage pour expérimenter, bricoler, manipuler des objets. Des interactions pour cultiver l’esprit d’initiative, la créativité, alimenter l’esprit critique. A la fin du conte, les enfants pourront fabriquer les personnages du contes et des instruments de musique qui rythment l’histoire insulaire. _Crédits photos : ©Cie Ça gazouille_

Inclus dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum

2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T12:30:00

