Spectacle ABC Sùpp / La soupe aux lettres Obernai, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle ABC Sùpp / La soupe aux lettres Obernai Bas-Rhin

Il était une fois une sorcière alsacienne, qui tomba amoureuse d’un magicien. Pour le séduire, elle décida d’écrire un poème d’amour. Mais ce n’est pas évident pour une sorcière… même avec une formule magique et une recette extraordinaire de soupe aux lettres, et surtout si ses animaux s’en mêlent !

La sorcière va-t-elle réussir sa fabuleuse ABC-Sùpp et envoûter son amoureux avec un mot doux ?

Isabelle Grussenmeyer, auteure-compositrice-interprète, présente un spectacle multilingue interactif pour les enfants à partir de 3 ans. Des chansons en alsacien, en français, en allemand…

Petits et grands enfants seront invités à participer, à chanter, à faire des gestes, accompagnés à la guitare et autres petits instruments. EUR.

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est kinderlaterne@gmail.com

