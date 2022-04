SPECTACLE A TRAVERS CHAMPS Missillac Missillac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SPECTACLE A TRAVERS CHAMPS Missillac, 18 juin 2022, Missillac. SPECTACLE A TRAVERS CHAMPS Derrière l’Espace La Garenne 9 rue Saint Charles Missillac

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 20:30:00 Derrière l’Espace La Garenne 9 rue Saint Charles

Missillac Loire-Atlantique La Mouette (elle plane) Le deuil / le théâtre / Ce qui nous tient debout. Un spectacle tragi-comique sur la traversée du deuil, à l’allure de célébration laïque.

L’histoire :

6 comédiens se retrouvent un matin, bavardent, autour d’un échafaudage, dans ce terrain presque vague. La Mouette de Tchekov tombe soudainement du ciel, interrompt l’apparente légèreté de la troupe, pour venir les interroger sur leur nom… “Alors que la seule personne qui aurait pu le savoir a disparu au coeur de l’été.”

Une pièce écrite par Alexandre Koutchevsky et mise en scène par Marie Parent.

Interprétée par la troupe la Mouette. Gratuit

Renseignements :

