Spectacle À te regarder, ils s’habitueront Espace Socio Culturel Arthez-de-Béarn, samedi 13 avril 2024.

Pendant une heure et quart, Julie déroule avec humour, force et profondeur son parcours de vie atypique.

Autodérision, ironie, réflexion et poésie rythment le spectacle, dans un décor sobre et épuré, où le public est partagé entre rire, émotion et interrogations.

Mise en scène de Cliff Paillé. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Espace Socio Culturel 2 place Cézaire

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

