[Spectacle] À table ! Merville-Franceville-Plage, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage Calvados Merville-Franceville-Plage

Entre jonglage aux oeufs et explosions de farine, laissez-vous entraîner dans une aventure culinaire, joli prétexte à la rencontre… La Compagnie « Le morceau de sucre » présente leur spectacle : familial et résolument optimiste, c’est une parenthèse joyeuse, sorte d’éloge du quotidien, dessinée avec tendresse et humour.

+33 2 31 24 21 83

