Spectacle “A ta place” Canaples, 15 mars 2022, Canaples.

Spectacle “A ta place” Canaples

2022-03-15 – 2022-03-15

Canaples Somme Canaples

Mardi 15 mars : « A ta place », Cie ZA

A 20h30 – Salle multi-activités Gilbert Temmermann à Canaples

Théâtre, marionnettes, projection tout public à partir de 10 ans – Durée 1h15

De « Range ta chambre ! » à « Arrange-toi correctement ! », en passant par «Tu nous déranges ! », « Range-toi de son côté », « Arrangez-vous entre vous ! », « Tu es complètement dérangé », « Elle a une vie bien rangée » et « Si ça t’arrange », le rangement nous entoure en permanence et semble être la solution pour réussir notre vie.

« Chaque chose à sa place » et « chaque chose a sa place ».

C’est simple de ranger notre chambre : les jouets dans la boîte à jouets, le coussin sur le lit, les choses cassées dans la poubelle… C’est aussi simple de ranger notre société : les enfants dans les écoles, le demandeur d’emploi sur la liste, les personnes âgées dans les maisons de retraite…

Le monde en lui-même est bien rangé : les poissons dans l’eau, les feuilles sur les arbres, les nuages dans le ciel… Tout va merveilleusement bien, jusqu’au jour où il n’y a plus de place ou qu’aucune catégorie ne correspond plus. Là, nous perdons nos repères, nous ne maîtrisons plus, le fouillis nous envahit… Que faire ? Rentrer vite chez soi, retrouver sa place pour ne plus voir.

Et si tout d’un coup, tu n’avais plus ta place ? Ou si ton « chez toi » ne t’apportait plus la sécurité ?

Si tu ne te sens plus toi-même à ta place, est-ce que cela signifie que tu es « dé-rangé » ?

Réservations conseillées au 03.22.39.40.48 ou h.parent@nievresomme.fr

ou au 06.89.38.63.45 / reservation@letasdesable-cpv.org

Masque obligatoire et pass sanitaire contrôlé

Tarif 5€ / Tarif réduit* 3€ / Paiement en espèces

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Compagnie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Spectacle programmé dans le cadre d’un partenariat avec Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette en préparation

Mardi 15 mars : « A ta place », Cie ZA

A 20h30 – Salle multi-activités Gilbert Temmermann à Canaples

Théâtre, marionnettes, projection tout public à partir de 10 ans – Durée 1h15

De « Range ta chambre ! » à « Arrange-toi correctement ! », en passant par «Tu nous déranges ! », « Range-toi de son côté », « Arrangez-vous entre vous ! », « Tu es complètement dérangé », « Elle a une vie bien rangée » et « Si ça t’arrange », le rangement nous entoure en permanence et semble être la solution pour réussir notre vie.

« Chaque chose à sa place » et « chaque chose a sa place ».

C’est simple de ranger notre chambre : les jouets dans la boîte à jouets, le coussin sur le lit, les choses cassées dans la poubelle… C’est aussi simple de ranger notre société : les enfants dans les écoles, le demandeur d’emploi sur la liste, les personnes âgées dans les maisons de retraite…

Le monde en lui-même est bien rangé : les poissons dans l’eau, les feuilles sur les arbres, les nuages dans le ciel… Tout va merveilleusement bien, jusqu’au jour où il n’y a plus de place ou qu’aucune catégorie ne correspond plus. Là, nous perdons nos repères, nous ne maîtrisons plus, le fouillis nous envahit… Que faire ? Rentrer vite chez soi, retrouver sa place pour ne plus voir.

Et si tout d’un coup, tu n’avais plus ta place ? Ou si ton « chez toi » ne t’apportait plus la sécurité ?

Si tu ne te sens plus toi-même à ta place, est-ce que cela signifie que tu es « dé-rangé » ?

Réservations conseillées au 03.22.39.40.48 ou h.parent@nievresomme.fr

ou au 06.89.38.63.45 / reservation@letasdesable-cpv.org

Masque obligatoire et pass sanitaire contrôlé

Tarif 5€ / Tarif réduit* 3€ / Paiement en espèces

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Compagnie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Spectacle programmé dans le cadre d’un partenariat avec Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette en préparation

Mardi 15 mars : « A ta place », Cie ZA

A 20h30 – Salle multi-activités Gilbert Temmermann à Canaples

Théâtre, marionnettes, projection tout public à partir de 10 ans – Durée 1h15

De « Range ta chambre ! » à « Arrange-toi correctement ! », en passant par «Tu nous déranges ! », « Range-toi de son côté », « Arrangez-vous entre vous ! », « Tu es complètement dérangé », « Elle a une vie bien rangée » et « Si ça t’arrange », le rangement nous entoure en permanence et semble être la solution pour réussir notre vie.

« Chaque chose à sa place » et « chaque chose a sa place ».

C’est simple de ranger notre chambre : les jouets dans la boîte à jouets, le coussin sur le lit, les choses cassées dans la poubelle… C’est aussi simple de ranger notre société : les enfants dans les écoles, le demandeur d’emploi sur la liste, les personnes âgées dans les maisons de retraite…

Le monde en lui-même est bien rangé : les poissons dans l’eau, les feuilles sur les arbres, les nuages dans le ciel… Tout va merveilleusement bien, jusqu’au jour où il n’y a plus de place ou qu’aucune catégorie ne correspond plus. Là, nous perdons nos repères, nous ne maîtrisons plus, le fouillis nous envahit… Que faire ? Rentrer vite chez soi, retrouver sa place pour ne plus voir.

Et si tout d’un coup, tu n’avais plus ta place ? Ou si ton « chez toi » ne t’apportait plus la sécurité ?

Si tu ne te sens plus toi-même à ta place, est-ce que cela signifie que tu es « dé-rangé » ?

Réservations conseillées au 03.22.39.40.48 ou h.parent@nievresomme.fr

ou au 06.89.38.63.45 / reservation@letasdesable-cpv.org

Masque obligatoire et pass sanitaire contrôlé

Tarif 5€ / Tarif réduit* 3€ / Paiement en espèces

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Compagnie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

Spectacle programmé dans le cadre d’un partenariat avec Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette en préparation

m.hillairaud@gmail.com

Canaples

dernière mise à jour : 2022-02-21 par