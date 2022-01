Spectacle A.T.W.O.A.D. Rennes, 24 février 2022, Rennes.

Spectacle A.T.W.O.A.D. Théâtre « Le Canal » Place du Parlement de Bretagne Rennes

2022-02-24 – 2022-02-24 Théâtre « Le Canal » Place du Parlement de Bretagne

Rennes Ille-et-Vilaine Rennes

Dans une ambiance de polar politique et intime où se mêlent fiction et réalité, un personnage mène l’enquête sur le livre de Robert Fisk, The Great War for Civilisation. Si l’on feuillette la version française, on constate… qu’il manque un chapitre. Celui ayant pour titre ‘Anything to Wipe out a Devil…’, qui parle de la guerre d’Algérie et de la décennie noire. Ajustement ? Oubli ? Omission volontaire ou involontaire ? … qu’allons-nous découvrir ?

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

Théâtre « Le Canal » Place du Parlement de Bretagne Rennes

