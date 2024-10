SPECTACLE À POILS DE ALICE LALOY Thionville Moselle

SPECTACLE À POILS DE ALICE LALOY Thionville, samedi 5 avril 2025.

SPECTACLE À POILS DE ALICE LALOY

1 place André Malraux Thionville Moselle

Imaginez que vous surpreniez trois roadies au look de rockers un poil rugueux, en train de s’affairer sur le plateau comme si le public n’était pas là. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Et encore, ce n’est rien à côté de ce qu’ils vous réservent…

Car quand leurs caissons à roulettes s’ouvrent enfin de révéler leurs trésors, alors là ! Nous nous arrêterons ici pour vous s(poiler)er. Mais sachez que vous assisterez à une performance échevelée, dans un jaillissement de riffs et de rires. Coup de coeur assuré pour toute la famille !Tout public

8 EUR.

Date et horaire :

Début : 2025-04-05 16:30:00

fin : 2025-04-05

1 place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est puzzle@mairie-thionville.fr

