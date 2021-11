Soustons Soustons Landes, Soustons Spectacle ( à partir de 4 ans) ”La fiancée du Père-Noël ” Avec Sylvie Batby / Cie La Marge Rousse Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Spectacle ( à partir de 4 ans) "La fiancée du Père-Noël " Avec Sylvie Batby / Cie La Marge Rousse Soustons, 11 décembre 2021, Soustons. Place des Arènes La Médiathèque Soustons

Soustons Landes Soustons La secrétaire du Père-Noël n’est pas tranquille…

Voilà plusieurs heures que le Père-Noël ne lui a pas donné de nouvelles.

Or le 25 décembre approche et il faut à tout prix le retrouver…

Aidez-là à mener l'enquête ! L'inscription est obligatoire, nombre limité.

