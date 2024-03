SPECTACLE À NOYANT salle Delaporte Noyant-Villages, samedi 15 juin 2024.

Artémis l’Insoumise, par la Compagnie Ilot 135

Tout public à partir de 8 ans

Spectacle mêlant théâtre d’objets, théâtre chorégraphique et musique

Descriptif Deux interprètes comédiennes, manipulatrices, chanteuses, musiciennes, danseuses….- font le récit de quelques épisodes de son histoire, dessinant son portrait en creux. Sur scène, un violoncelle et une multitude de sacs en papier kraft d’où sortiront les objets pour donner vie aux personnages et le spectacle se fabrique à vue. © Compagnie Ilot 135

Résumé bref Artémis est une déesse libre qui impose ses choix de vie. Elle est une figure d’identification féminine forte. Pionnière de l’éco-féminisme, c’est une héroïne des temps modernes qui porte des revendications très actuelles. Tantôt La musique et la force des images nous plongent dans l’intensité des situations. Tantôt, l’adresse directe et le traitement burlesque installent humour et distance. © Compagnie Ilot 135 .

Début : 2024-06-15 18:00:00

fin : 2024-06-15

salle Delaporte Noyant

Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@noyant-villages.fr

