Spectacle « A nos chagrins » Salle des fêtes Izeste, jeudi 8 février 2024.

Spectacle « A nos chagrins » Salle des fêtes Izeste Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08

Après la représentation du spectacle jeune public « Maman Baleine » et une résidence d’artistes pour « l’Oiseau Margelle » avec les enfants des crèches de la vallée, la poétique compagnie des 13 lunes revient pour la création de son prochain spectacle « A nos chagrins ! », une exploration théâtrale et musicale en forme de célébration. Parce que l’on peut rire et avoir du chagrin, être folle d’amour au point de pleurer des rivières, se souvenir d’une défaite sans perdre le goût du combat. « A nos chagrins ! » raconte nos vies, cette spirale dans laquelle il faut apprendre à danser. Des cris qu’on apprivoise en chantant. des fréquences de voix intimes et collectives. Des chagrins bien gardés et des chagrins à partager. C’est tout sauf l’envie d’être triste !

A partir de 11ans, réservations conseillées.

Salle des fêtes Izeste

Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr



