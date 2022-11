Spectacle – À nos amours ! Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Proposé par l’Association Culturelle Franco-Allemande.

Avec Anne-Hélène Guégan, Carolin Neukamm, Alissa Bronnimann, François Costagliola et Yves Descharmes. Mise en scène de Liliane Tuetey-Descharmes.

Musique, théâtre, danse, chansons et mélodies de France et d’Allemagne.

Billetterie en vente sur place uniquement. consonances2019@gmail.com https://www.consonances.org/ Pontarlier

