Spectacle « A More », Compagnie HBBB LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, vendredi 8 mars 2024.

Spectacle « A More », Compagnie HBBB LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

A MORE, c’est un spectacle mais avant tout un projet de création qui s’est mis en place sur un axe transversal où le corps serait une genèse pouvant être traversé et habité par plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, le texte, le chant, les arts plastiques.

Il est ici question de réunion, de créer un ensemble sans frontières afin de faire émerger des créations singulières aux travers d’une porosité des disciplines et des arts.

Normal 8€

Réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiants) 5€

Offert (moins de 3 ans)

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08



L’événement Spectacle « A More », Compagnie HBBB Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-01-23 par OT de Luz St Sauveur|CDT65