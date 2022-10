SPECTACLE | A MON FRÈRE Verdun, 10 novembre 2022, Verdun.

SPECTACLE | A MON FRÈRE

9 rue Jean Pache Centre social et culturel Kergomard Verdun Meuse Centre social et culturel Kergomard 9 rue Jean Pache

2022-11-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-10 21:30:00 21:30:00

Centre social et culturel Kergomard 9 rue Jean Pache

Verdun

Meuse

Tout public à partir de 13 ans

Durée : 55 min. + rencontre avec les artistes

—

De son enfance en Alsace à sa vie de soldat en 1914, puis de résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, Simon Falguières raconte l’histoire incroyable d’André Isaac, connu sous le nom de Pierre Dac.

Avant de devenir l’humoriste Pierre Dac en 1950, et former un duo hilarant avec Francis Blanche, André Isaac grandit dans une famille juive en Alsace. Il y découvre l’antisémitisme et l’oppression, puis connaît les horreurs de la première « boucherie » mondiale avec la perte inoubliable de son frère. Ce sont ensuite les soubresauts de l’entre-deux-guerres avec la revue L’Os à moelle, à nouveau la guerre et la Résistance à Londres, enfin la célébrité à partir des années cinquante. « Raconter des histoires intimes pour raconter la grande Histoire » : À mon frère de Simon Falguières, artiste associé, propose de découvrir, en conjuguant récit personnel et histoire universelle, la vie de ce véritable héros dramatique. Balloté par l’exil et la guerre, traversant le monde, André Isaac n’aura de cesse de rester fidèle à son amour de l’art et de l’humour.

Compagnie Le K

Écriture : Simon Falguières

Jeu : Juliette Didtsch, Maxime Villeléger, Louis de Villers

Création et programmation des sons et vidéos : Cédric Carboni

Construction d’élément du décor : Les élèves de SEGPA du collège

Le Hameau de Bernay

Centre social et culturel Kergomard 9 rue Jean Pache Verdun

dernière mise à jour : 2022-10-21 par