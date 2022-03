Spectacle – A l’unisson Langueux, 5 mars 2022, Langueux.

[Danse percussive urbaine – Cie Hip Tap Project]

Le plancher du Grand Pré résonne encore des chorégraphies musicales métissées et dynamiques de Lee La Petronio. La voici, toujours généreuse, accompagnée d’artistes qui excellent dans leur domaine, pour une musique des corps, pieds et mains, rythmée et à l’énergie communicative. A l’ère de l’individualité, la diversité des sons et des univers propres à chaque artiste, deviennent une fusion entre danses percussives, hiphop, flamenco, capoeira et même sable… dans une même unité sans fausse note.

A partir de 6 ans

legrandpre@mairie-langueux.fr +33 2 96 52 60 60 https://www.legrandpre.info/saison-culturelle/

