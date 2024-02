Spectacle « à l’envers, à l’endroit » Pôle culturel Sequedin, vendredi 15 mars 2024.

Spectacle « à l’envers, à l’endroit » Et si Blanche-Neige était un garçon? C’est en s’emparant d’un conte classique que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à la question des stéréotypes de genre. Vendredi 15 mars, 20h00 Pôle culturel GRATUIT sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

Et si Blanche-Neige était un garçon, rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ? C’est en s’emparant d’un conte classique, dont elle renverse malicieusement les points de vue, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre.

Munis de casques audio, les spectateurs sont invités à une autre écoute des contes à travers une expérience à la fois immersive et interactive. Face à eux : un comédien et une bruitiste. Sur leur table : des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou des noix de coco. Il ne leur en faut pas davantage pour fabriquer, à vue, un petit théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et où les idées, larges, n’ont ni envers ni endroit.

Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@sequedin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.50.55.74 »}]

théâtre contes

compagnie La bocca della Luna