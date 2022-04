SPECTACLE – À L’ÉCOLE DE LA NATURE Pougne-Hérisson, 14 juillet 2022, Pougne-Hérisson.

SPECTACLE – À L'ÉCOLE DE LA NATURE
7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-07-14 16:30:00 – 2022-07-14 NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Pougne-Hérisson

5 EUR Le Nombril du Monde accueille La Cour des Contes pour un spectacle unique !

Rien ne va plus chez les humains ! Parents et enfants n’arrivent pas à s’entendre. Bêtises, punitions, colères, tout le monde en a assez….Heureusement les animaux leur viennent en aide. Leur secret ? Des histoires, mais surtout des principes : écoute, entraide, autorité, affection….Commence alors pour parents et enfants un apprentissage plein de surprises à l’École de la Nature.

Jeune public à partir de 6 ans

+33 5 49 64 19 19

7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

