Gare SNCF de Montrabé, le mardi 19 avril à 13:45

Comédie musicale pleine de joie et de légèreté sur les années 40 mais aussi d’aujourd’hui… De grandes et belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour le plus grand bonheur de tous (durée 2h). Départ de la Gare SNCF de Montrabé à 13h45.

42 € – inscription avant le 7 avril – nombre de places limitées

spectacle musical par Arc en Ciel production et la Compagnie Trabucco Gare SNCF de Montrabé Allée de la Gare, 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

2022-04-19T13:45:00 2022-04-19T18:00:00

