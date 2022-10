SPECTACLE A LA RENVERSE Saint-Mihiel, 12 mars 2023, Saint-Mihiel.

SPECTACLE A LA RENVERSE

Espace Culturel Les Avrils de Saint-Mihiel avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse

2023-03-12 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-12 18:10:00 18:10:00

avenue du Général De Gaulle Espace Culturel Les Avrils de Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Meuse

RESERVATIONS

Scène de Méninges : 07 81 32 84 28 // 06 43 30 19 32

Tout public à partir de 11 ans

Durée : 1h10 + rencontre avec les artistes

—

Deux fois l’an, Sandrine et Gabriel se retrouvent dans le Finistère. Elle rêve de l’Amérique ; lui, de rester à ses côtés. Face à la mer, ils s’imaginent une autre vie, prêts à embarquer vers leur véritable destin.

Créé en 2013, À la renverse de l’autrice Karin Serres, artiste associée, est né de sa rencontre avec la metteuse en scène Pascale Danièle-Lacombe. Une collaboration au long cours dont ce spectacle qui a connu des milliers de spectateurs. L’expression marine À la renverse désigne le moment concordant avec l’étale où les courants de marée s’inversent. Laisser venir et partir dans l’autre sens, c’est bien l’impulsion que désirent Gabriel et Sandrine — qui préfère être appelée Sardine ! Chaque été, et chaque mois de février pour le carnaval, le « Finisse-terre » devient le lieu de tous les possibles. Gabriel a beau dire être « le guépard » de Sardine, la jeune fille regarde en direction de New York. Karin Serres nous plonge dans la vie de ces deux êtres, face à une mer aussi sensible et redoutable que le temps qui passe.

Le Méta, Centre Dramatique National Poitiers Nouvelle-Aquitaine, direction Pascale Daniel-Lacombe

Mise en Scène : Pascale Daniel-Lacombe

Auteure : Karin Serres

Comédiens : Mathilde Panis, Thomas Guené, Étienne Kimes

Scénographie : Philippe Casaban, Eric Charbeau

Régie générale : Kevin Grin

Création sonore : Clément-Marie Mathieu

Composition musicale : Vincent Jouffroy

Création lumière : Yvan Labasse

+33 7 81 32 84 28 https://transversales-verdun.com/

avenue du Général De Gaulle Espace Culturel Les Avrils de Saint-Mihiel Saint-Mihiel

