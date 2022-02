SPECTACLE À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 6 mars 2022, La Ménitré.

SPECTACLE À LA MÉNITRÉ La Ménitré

2022-03-06 – 2022-03-06

La Ménitré Maine-et-Loire

EUR 5 7 Spectacle Duo musical Monsieur et Madame

Une imagination sans limite, un spectacle joyeux, touchant engagé et drôle, offert par un poète et une diva. »Monsieur & Madame s’acharnent à être eux-mêmes et dispensent au public une réalité poétisée qui ne manquera pas de faire rire, pleurer et de poser des souvenirs pour offrir un présent décalé, sincère et libre. Bref un spectacle poéliticollaboratif…

Réservation conseillée

Spectacle à la Ménitré

Spectacle Duo musical Monsieur et Madame

Une imagination sans limite, un spectacle joyeux, touchant engagé et drôle, offert par un poète et une diva. »Monsieur & Madame s’acharnent à être eux-mêmes et dispensent au public une réalité poétisée qui ne manquera pas de faire rire, pleurer et de poser des souvenirs pour offrir un présent décalé, sincère et libre. Bref un spectacle poéliticollaboratif…

Réservation conseillée

La Ménitré

dernière mise à jour : 2022-02-22 par