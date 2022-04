Spectacle « À la dérive » Centre culturel Voltaire Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Spectacle « À la dérive » Centre culturel Voltaire, 13 avril 2022, Déville-lès-Rouen. Spectacle « À la dérive »

Centre culturel Voltaire, le mercredi 13 avril à 15:00

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. _Infos et réservations :_ [_[https://dullin-voltaire.com/event/a-la-derive/](https://dullin-voltaire.com/event/a-la-derive/)_](https://dullin-voltaire.com/event/a-la-derive/) Conte musical, à partir de 3 ans Centre culturel Voltaire 294, Route de Dieppe, Déville-lès-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel Voltaire Adresse 294, Route de Dieppe, Déville-lès-Rouen Ville Déville-lès-Rouen lieuville Centre culturel Voltaire Déville-lès-Rouen Departement Seine-Maritime

