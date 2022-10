Spectacle à La Chevalerie – Comédie dramatique « Une chambre claire » Saint-Amour, 14 octobre 2022, Saint-Amour.

Spectacle à La Chevalerie – Comédie dramatique « Une chambre claire »

Salle de La Chevalerie Saint-Amour Jura

2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14

Saint-Amour

Jura

Saint-Amour

Une histoire d’amour peu banale, une histoire d’amour qui traverse le temps.

C’est aussi une histoire de théâtre. Elle et lui sont des comédiens. Ils ont connu une période faste pour le théâtre puis l’effondrement et le détournement du sens du théâtre, et c’est cela qu’il leur faut raconter.

Dans la chambre claire, il y a une femme qui est au cœur de l’histoire. Elle est au bord de sa vie. C’est une actrice, une actrice de théâtre, devenue amnésique. Il y a aussi un ange, bienveillant, qui la provoque, qui peut incarner l’amour perdu et retrouvé, qui invite à des possibles sur les chemins de la renaissance. Un fil de la fiction qui se tresse autour de l’âge et l’amour avec pour inspiration les films « Savannah Bay » de Marguerite Duras et « Amour » de Michael Haneke.

De Renata Scant et Philippe Garin.Avec Renata Scant, Lucie Guignouard, Philippe Garin et Jérôme Roussaud

Mise en scène : Philippe Garin.

Production : Compagnie Atheca (38), Compagnie Théâtre en action (16)

Vendredi 14 octobre à 20h30

Salle de La Chevalerie – Saint-Amour

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69

http://www.theatrelachevalerie.fr/la-chevalerie.html

Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-10-11 par