Spectacle à la Chartreuse du Colombier « Mozart et Mozart » Paunat, 12 juin 2021-12 juin 2021, Paunat.

Paunat Dordogne Paunat

15 EUR Samedi 12 juin

Dans le cadre de châteaux en fête, venez découvrir le nouveau spectacle de la compagnie Squeezie Lemon « Mozart & Mozart » avec Camillo Clown et Mareike Franz.

Un clown malicieux et une ravissante danseuse font revivre, pour les petits et les grands, Wolfgang et Constanze Mozart, avec charme, élégance, ironie et tandresse, à travers une pantomime inspirée sur les plus belles pages du « divin et éternel jeune homme » dans les jardins classés de la Chartreuse.

Visite des jardins à partir de 15h. Spectacle de 17h à 18h. Report au dimanche 13 si pluie.

chartreuse du colombier