Site troglodytique "l'hélice terrestre", le samedi 18 septembre à 19:00

Linda Bocquel vous invite à découvrir sa dernière performance intitulé « Perdre » Réservation aux différents événements conseillées au 02 41 57 95 92 ou sur [helice.terrestre@free.fr](mailto:helice.terrestre@free.fr)

12€ plein tarif et 4€ tarif réduit

Spectacle samedi soir 19h Site troglodytique "l'hélice terrestre" 16, L' Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:00:00

