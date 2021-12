Beaucourt Foyer Georges Brassens Beaucourt, Territoire de Belfort Spectacle « À fleur de mots » par Laurence Hilaire Salvi Foyer Georges Brassens Beaucourt Catégories d’évènement: Beaucourt

« À fleur de mots » met en scène un homme et une femme, ils sont face à face, ils finissent sens dessus dessous. Les contes de ce spectacle interrogent le merveilleux de nos amours. Les intermèdes sont culottés, la langue pétille, elle divague vers le poétique, la va roder à l’orée de l’érotisme. Départ à 20 h sous le pont des Soupirs et marche de quelques minutes vers le Foyer Brassens. Ils se sont mariés et ils ont vécu heureux. Vraiment ? Mais après ? Que se passe-t-il après ? Foyer Georges Brassens Place Salengro 90500 Beaucourt Beaucourt Territoire-de-Belfort

