Poilly-lez-Gien Loiret Poilly-lez-Gien Que faire face à la sécheresse ? Avec toute cette eau qui monte ? Vous le saurez (enfin, peut-être…) en découvrant le tout premier Spectacle Appart de la Compagnie Trois Carafons. Un spectacle offert gratuitement chez vous. Pour cela : inviter 10 personnes, ou davantage si vous disposez d’un espace largement suffisant pour les comédiens et le public ; prévoir une collation amicale après le spectacle pour se rencontrer et échanger avec les artistes. Le spectacle à domicile c’est : un spectacle offert gratuitement chez vous.

Les représentations sont réservées aux habitants de la Communauté des Communes Giennoises. Le tout dans le respect et l'application des gestes barrière.

