Spectacle à Bouconville-Vauclair : “Corps-Forêt(s)” Bouconville-Vauclair, 24 octobre 2021, Bouconville-Vauclair.

Spectacle à Bouconville-Vauclair : “Corps-Forêt(s)” 2021-10-24 – 2021-10-24

Bouconville-Vauclair Aisne Bouconville-Vauclair

“Corps-Forêt(s)” s’intéresse à la sensibilité des arbres en mêlant danse in-situ, écriture et installations sonores. Une recherche chorégraphique qui s’intéresse à ceux qui habitent les forêts et à ceux qui les défendent.

“Faire forêt”. Nous relier à la générosité et à la sensibilité profonde du végétal, sentir les vibrations et les énergies des arbres dans nos corps sensibles, parfois sous la terre, parfois dans les hauteurs vertigineuses de la forêt, et en faire une composition de liens, d’êtres vivants, de magie…

Un spectacle sous la direction artistique de Mélody Blocquel, créé et produit par le Collectif errances, et qui s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France…

RV sur le site abbatial de Vauclair ce dimanche à partir de 16h ! (gratuit / à partir de 3 ans)

https://www.collectiferrances.com/

Collectif errances

