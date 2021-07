Spectacle « 7 merveilles » Colombelles, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Colombelles.

Spectacle « 7 merveilles » 2021-07-07 16:00:00 – 2021-07-07 17:00:00

Colombelles Calvados

Avez-vous déjà vu une corne de licorne ? Entendu le cri du paresseux ? Mangé une pierre ? Ouvert une boîte à secrets japonaise ? Ressuscité une rose ? Caressé un crocodile ? Connaissez-vous l’histoire de la plante qui broutait de l’herbe ? Et l’origine de la Grande Ourse ? Savez-vous qui a découvert les microbes ? D’où vient la tomate ? Pourquoi les coraux sont des trésors ? Comment un lapin est devenu fluo ?

Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut ! Entrez dans le cabinet de curiosités d’Isabelle et découvrez ses merveilles qui vous feront voir le monde autrement pour mieux en prendre soin.

En partenariat avec les Rencontres d’été en Normandie.

Informations pratiques :

A partir de 8ans

Durée : 1h

Gratuit

Sur réservation

