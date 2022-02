Spectacle » 50 ans, ma nouvelle adolescence » Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Spectacle » 50 ans, ma nouvelle adolescence » Fronsac, 18 mars 2022, Fronsac. Spectacle » 50 ans, ma nouvelle adolescence » Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-03-18 – 2022-03-19 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac EUR 16 20 Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans ! Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute et sa résurrection. A la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… Une nouvelle femme ! Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans ! Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute et sa résurrection. A la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… Une nouvelle femme ! +33 5 57 74 70 69 Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l’âge de leur fils ainé… 21 ans ! Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute et sa résurrection. A la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… Une nouvelle femme ! V.Gibert

Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT du Fronsadais

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Fronsac Adresse Baz'art 34 Lieu Dit Loiseau Ville Fronsac lieuville Baz'art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac Departement Gironde

Fronsac Fronsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronsac/

Spectacle » 50 ans, ma nouvelle adolescence » Fronsac 2022-03-18 was last modified: by Spectacle » 50 ans, ma nouvelle adolescence » Fronsac Fronsac 18 mars 2022 Fronsac Gironde

Fronsac Gironde