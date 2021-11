Spectacle 3D de la compagnie HMG Ciboure, 11 décembre 2021, Ciboure.

Spectacle 3D de la compagnie HMG Salle polyvalente Chemin des Barthes Ciboure

2021-12-11 18:00:00 – 2021-12-11 Salle polyvalente Chemin des Barthes

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D est une pièce de cirque qui invite les spectateurs à un beau moment de complicité, mais aussi de drôlerie ! Enfants et adultes se retrouvent autour de la piste et découvrent un agrès très particulier, une sorte de bascule que l’acrobate tente d’apprivoiser, avec laquelle il s’amuse et s’engage dans une drôle de danse acrobatique. Le musicien n’est pas en reste car il enregistre les frottements, les chuchotements, les rires et en extrait une bande son insolite ! Un spectacle à voir absolument !

Dès 5 ans – Réservation auprès du Service Culture & Vie associative.

