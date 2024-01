SPECTACLE 3 CAFÉS GOURMANDS Théâtre Municipal Thionville, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi

Après un premier album certifié triple disque de platine, un Olympia Award dans la catégorie ‘révélation musicale’, une nomination dans la catégorie ‘Révélation francophone de l’année’ aux NRJ Music Awards, plus de 300 millions de vues Youtube, et un dernier opus qui s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires, Trois Cafés Gourmands est de retour avec un nouvel album intitulé La Promesse.Tout public

40 EUR.

Théâtre Municipal 30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est info@theatre-thionville.fr

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15



