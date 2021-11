SPECTACLE “2 C’EST MIEUX” Nort-sur-Erdre, 20 novembre 2021, Nort-sur-Erdre.

SPECTACLE “2 C’EST MIEUX” Nort-sur-Erdre

2021-11-20 – 2021-11-20

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

EUR « Hugues et Clara Maréchal chantent l’Amour et la Paix. On leur donnerait le Bon dieu sans confession…Pourtant quand ils se racontent en chanson, ils savent faire swinguer la musique avec un certain groove. Des chansons tellement bien écrites qu’on à l’impression de les avoir déjà entendues ! »

Un duo irrésistible, des jumeaux un peu (beaucoup ?) coincées vous chantent l’amour en reprenant des tubes de soul américaine, parole en français spécialement pour vous !

De et avec Sébastien Gazull, Anna Lepley et Graziella Hurtel

Bref, de quoi se réchauffer les esgourdes sympathiquement au cœur de l’automne ! A noter dans vos agendas !

Spectacle “2 c’est mieux” à Nort-sur-Erdre

krizambert@gmail.com +33 6 52 92 40 70

Nort-sur-Erdre

