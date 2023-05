Spectacle – 1ère F Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 :

jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant

10€ / 8€ TR

Cette année « La Première F » se retrouve sur scène

Un groupe de lycéens et de lycéennes fictifs et fictives chante son amour et ses peines de cœur. On oublie les pandémies, on ferme les rideaux de notre actualité effrayante, on dit oui à leur façon de voir le monde. C’est une grande interclasse où le prof est absent et où la poésie s’invite au détour d’un couloir. C’est le temps de l’amour, de tomber amoureux, de vivre ses premiers émois. C’est un iPod qui déroule sa playlist, ce sont les mots que l’on découvre, les premiers regards vers celles et ceux qui nous plaisent.

Tout se mélange, personnages du théâtre classique allemand, queen du rnb, rappeur à voix grave et lettres d’amour : parce qu’on est loin d’être bête malgré ce que pensent les adultes et que nous sommes demain. Que vous le vouliez ou non…

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/ 01 53 53 06 99 info@ebeaujon.org https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/1ere-f-lycee-racine/

© Dirat Terminal F, par le Lycée Racine – Espace Beaujon