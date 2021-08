Spectacle “1907, les 12 dimanches d’un printemps” Scène de Bayssan, 19 septembre 2021, Béziers.

Spectacle “1907, les 12 dimanches d’un printemps”

le dimanche 19 septembre à Scène de Bayssan

**Spectacle “1907, les 12 dimanches d’un printemps”, Orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles** CREATION THEATRALE La révolte des vignerons en 1907 est un vaste mouvement survenu dans le Languedoc et dans le pays Catalan réprimé par le gouvernement Clémenceau. Viticole née au début du XXe siècle ; ce mouvement aussi appelé « la révolte des gueux du Midi » a été marqué par la fraternisation avec le XVIIe régiment d’infanterie de ligne. Cette révolution vigneronne de 1907 est la synthèse de ces évènements que l’on aurait pu appeler les « 12 dimanches d’un printemps ». Ce spectacle initié par le Pays Haut Languedoc Vignobles marque de façon étonnante, voire originale, une partie de l’histoire de l’Occitanie qui raconte de façon imagée et musicale la vie de la viticulture méridionale face aux crises de surproduction, à la crise du phylloxéra et aux trafics permanents des fraudeurs. Cette histoire est traversée par la vie des languedociens et des catalans mais surtout marquée par l’aventure d’un homme, en l’occurrence Marcelin Albert que l’on finira par appeler Le Rédempteur.

Revivez la révolte de 1907 grâce à l’orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Scène de Bayssan Route de Vendres, 34500, Béziers Béziers Hérault



