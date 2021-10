Spectacle 1870 : Une page d’histoire Reichshoffen, 24 octobre 2021, Reichshoffen.

Spectacle 1870 : Une page d’histoire Reichshoffen

2021-10-24 – 2021-10-24

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen

0 EUR Le spectacle « 1870, une page d’histoire » est une création originale à partir de documents, lettres, textes et chants. C’est un enchaînement de tableaux joués avec humour ou gravité, des chants, de la musique, pour se remémorer la brièveté et l’absurdité de ce conflit meurtrier initié et perdu par la France. Interprété par Le Collectif 18 et avec la participation de la chorale Deci-Delà.

Un spectacle scénographié de lectures et de chants, mis en scène par Martin Adamiec, interprété par Le Collectif 18 et avec la participation de la chorale Deci-Delà.

+33 6 10 49 53 44

