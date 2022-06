Spectacle 1870 : L’Alsace dans la tourmente Frœschwiller, 28 juillet 2022, Frœschwiller.

Spectacle 1870 : L’Alsace dans la tourmente

29 rue principale Frœschwiller Bas-Rhin

2022-07-28 – 2022-08-06

EUR Inspirée de faits réels, cette fresque historique « son et lumière » raconte en 21 tableaux, où le comique se mêle au tragique, les tribulations des habitants de l’Alsace du Nord depuis les prémices de la guerre de 1870 jusqu’à l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à la Prusse en 1871. Présenté dans la salle des fêtes, ce spectacle d’envergure trilingue portera la marque caractéristique du Théâtre de la Chimère et de son auteur et metteur en scène, Joseph Fenninger.

Spectacle historique racontant en 21 tableaux les tribulations des habitants de l’Alsace du Nord depuis les prémices de la guerre de 1870 jusqu’à l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à la Prusse en 1871. Sur réservation.

+33 3 88 73 10 40

