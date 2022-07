Spectacle 14 juillet – projection 4D sons et lumières sur le Château de Duras et Opéra Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Spectacle 14 juillet – projection 4D sons et lumières sur le Château de Duras et Opéra Duras, 14 juillet 2022, Duras. Spectacle 14 juillet – projection 4D sons et lumières sur le Château de Duras et Opéra

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

2022-07-14 22:30:00 – 2022-07-14 Duras

Lot-et-Garonne EUR A l’occasion du 14 juillet, le Château de Duras vous propose un spectacle unique.

Admirez les fresques lumineuses et grandioses en 4D au Château de Duras ! Ce spectacle son et lumières monumental de 45 minutes unique en Nouvelle-Aquitaine, sera accompagné d’opéra avec 4 chanteurs en live : une première en France !

L’embrasement de la façade du Château clôturera ce spectacle inédit.

N.B. : il ne s’agit pas d’un feu d’artifice général.

+33 5 33 14 00 38

