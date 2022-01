SPECTACLE 14 DUOS D’AMOUR Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

2022-03-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-15 21:30:00 21:30:00

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc 18 EUR 6 danseurs explorent toutes les façons qu’ont les corps de se rencontrer, de s’appréhender, de se toucher. Voici 14 variations chorégraphiques autour de la relation amoureuse, oscillant entre l’amusement de la banalité des histoires d’amour et le trouble qu’elles provoquent… Une pièce délicate bercée de chansons d’amour, une fantasmagorie qui nous aspire dans un monde rempli de désir et de tendresse ! (spectacle dès 12 ans) communication@acb-scenenationale.fr +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Julie Cherki

