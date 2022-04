Spectacle – 1336 Parole de Fralibs Trégueux, 28 avril 2022, Trégueux.

Derrière « 1336 » se cache un décompte : le nombre de jours de lutte opposant les ouvriers de l’usine Fralib fabricant les thés Lipton et Eléphant au géant Unilever.

Philippe Durand prête sa voix avec talent à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et leur savoir-faire, ont refusé la fatalité et ont fait plier le géant économique.

Un hommage vibrant, empli de rire, d’espoir et de courage.

A partir de 15 ans.

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

