1,2,3 Bisous ! « Chansons d’amour pour les petits et tous les autres »

Concert jeunesse

Marie Normand et Djen – création 2023



Un concert à deux voix

Où les chansons disent la tendresse, l’amour et la détestation, les « j’aime, j’aime pas »

Où les chansons sont traversées par les créatures des contes fantastiques, ceux qui font peur, par les

personnages des histoires du soir, celles qui font s’endormir.

Où les chansons parlent des frères, des sœurs et des parents, des anciens, des amis

Et aussi des héros, des héroïnes, des animaux, de la nature et de plein de choses encore.



Une équipe de création

Marie NORMAND, textes, chant

DJEN, musiques, chant, violoncelle, clavier,

percussions

Nadine DEMANGE, mise en jeu

Yvain LEGRAND, mise en lumières

Anne-Emmanuelle PRADIER, costumes

Florence GRENOT, illustrations et décors

Séverine Sayn, graphisme



En coproduction avec le collectif « Spectacle en Retz ».

