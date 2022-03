Spectacle “1 chemin pour 2” Cogolin Cogolin Catégories d’évènement: Cogolin

Var

Spectacle “1 chemin pour 2” Cogolin, 4 mars 2022, Cogolin. Spectacle “1 chemin pour 2” CAFE THEATRE “LE LEZARD” 18, Avenue Georges Clemenceau Cogolin

2022-03-04 20:44:00 20:44:00 – 2022-03-05 23:00:00 23:00:00 CAFE THEATRE “LE LEZARD” 18, Avenue Georges Clemenceau

Cogolin Var EUR Après avoir chaussé et déchaussé dans « ça marche pour moi » Cécile Lopez revient sur scène bien dans ses pompes. Elle nous entraine avec sincérité sur son chemin et vous propose une belle randonnée vers son bien-être mais pas que ! Bien sur… lelezard2.0@gmail.com +33 6 14 80 92 91 http://www.lesartsdurire.com/ CAFE THEATRE “LE LEZARD” 18, Avenue Georges Clemenceau Cogolin

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cogolin, Var Autres Lieu Cogolin Adresse CAFE THEATRE "LE LEZARD" 18, Avenue Georges Clemenceau Ville Cogolin lieuville CAFE THEATRE "LE LEZARD" 18, Avenue Georges Clemenceau Cogolin Departement Var

Cogolin Cogolin Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cogolin/

Spectacle “1 chemin pour 2” Cogolin 2022-03-04 was last modified: by Spectacle “1 chemin pour 2” Cogolin Cogolin 4 mars 2022 Cogolin Var

Cogolin Var