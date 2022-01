Spectacle : ≈ [PRESQUE ÉGAL À] Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Spectacle : ≈ [PRESQUE ÉGAL À] Fécamp, 1 février 2022, Fécamp. Spectacle : ≈ [PRESQUE ÉGAL À] Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

2022-02-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-01 Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Connu pour son talent dans la théâtralisation du réel, l’auteur contemporain Jonas Hassen Khemiri innove encore avec sa pièce Presqu’égal à en livrant une sorte de thriller jubilatoire.

Son texte met en situation le quotidien de cinq personnages d’aujourd’hui en quête de toujours plus de confort matériel. À la manière d’un puzzle conduisant à terme au dénouement, le destin des uns va s’entrelacer à celui des autres avec chacun un rôle déterminant dans leurs histoires réciproques. À un moment de leur existence, les protagonistes se retrouvent dans une impasse correspondant à leur milieu social et éprouvent alors l’angoisse du manque d’argent, autant pour la crainte du regard des autres que celui de l’isolement qu’il risquerait d’induire. L’auteur décrypte, avec pertinence, les rouages de nos sociétés contemporaines en empruntant une variété de formes textuelles allant de la harangue du public aux dialogues mêlés, de la conférence à la voix intérieure. Une comédie satirique qui éclaire sur l’individualisme de l’Homme, devenu aujourd’hui plus consommateur qu’acteur de sa vie. ́ ̀

