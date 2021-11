Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin, Lapoutroie Spectace débat – Migrants … Quel accueil ? Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Spectace débat – Migrants … Quel accueil ? Lapoutroie, 19 novembre 2021, Lapoutroie. Spectace débat – Migrants … Quel accueil ? Lapoutroie

2021-11-19 – 2021-11-19

Retrouvez la 3ème édition de l'évènement solidaire d'Azilo. Au programme, vous trouverez des expositions, spectacles, film, table ronde, danse et repas.

Venez découvrir le spectacle de jonglerie, drôle et poétique, pour petits et grands « Les balles populaires » de la compagnie ENCORE QUI ?

Ainsi que le spectacle « Gibraltar » de la compagnie Marbayassa et mis en scène par Guy Giroud, prix tournesol au festival d'Avignon 2018 : une des 15 meilleures créations.

Venez participer au 3ème événement solidaire d'Azilo sur l'accueil des migrants

+33 3 89 47 20 19

