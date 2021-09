Langatte Langatte Langatte, Moselle SPECK FEST Langatte Langatte Catégories d’évènement: Langatte

Moselle

SPECK FEST Langatte, 26 septembre 2021, Langatte. SPECK FEST 2021-09-26 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-26

Langatte Moselle Langatte L’Association Tourisme et Loisirs de Langatte organise la Speck Fest, dimanche 26 septembre. Il y a d’abord le côté sportif avec le tour de l’étang du Stock sur 8 ou 14 km puis l’idée est de se retrouver pour midi en forêt où un grand feu de bois vous attend avec des grillades sur le feu. Le concept est simple mais ce moment de partage est convivial et festif. Tarif 12 €. Inscription au 03 87 03 69 90 et départ devant le Centre de Bien Etre de Langatte. +33 3 87 03 69 90 Libre de droits – Josh Withers pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Langatte, Moselle Autres Lieu Langatte Adresse Ville Langatte lieuville 48.75647#6.95594